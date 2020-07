Extra druk op de weg in Frankrijk en Duitsland redactie

25 juli 2020

07u16

Bron: ANP 0 Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met verkeersdrukte, met name in Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse automobielorganisatie ANWB verwacht daar veel files door recreatieverkeer en diverse werkzaamheden.

In Frankrijk wordt het druk op de wegen in de richting naar het westen en zuiden van het land. ANWB verwacht zaterdag een piek tussen 11.00 en 15.00 uur. Een grote kans op files is er op de A13 tussen Parijs en Rouen, de A7 tussen Lyon en Orange en op de A8 bij Aix-en-Provence.

In Duitsland is het extra druk door het begin van de vakanties in Beieren. Op de wegen naar het noorden komt met name het verkeer rond Hamburg stil te staan.