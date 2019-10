Extra bewaking en vrees voor copycats bij première ‘The Joker’ HR

04 oktober 2019

12u33

Bioscopen zijn extra beveiligd. Verkleed naar de film komen is niet toegelaten. De Amerikaanse autoriteiten zijn er niet gerust in, nu de film 'The Joker' gisteren in première is gegaan. De angst zit er goed in dat de film zogenaamde 'copycats' kan aanzetten tot geweld. Zeker omdat een massamoord bij een vorige film over Batman nog vers in het geheugen zit.

De film ‘The Joker’ is gebaseerd op de gelijknamige superschurk uit de Batman-stripverhalen. De film, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol, speelt zich af in Gotham City in 1981. Het verhaal gaat over een eenzame man die mensen aan het lachen probeert te krijgen en erkenning zoekt door middel van geweld.

Massamoord

De vrees dat de film bepaalde mensen op rare ideeën kan brengen, is mee ingegeven door een massamoord in juli 2012. Toen werd tijdens een Batmanfilm een slachtpartij aangericht door de 24-jarige James Holmes. Tijdens een vertoning van ‘The Dark Knight Rises’ schoot hij in een bioscoop in Aurora (Colorado) 12 mensen dood, 70 anderen raakten gewond.

De nabestaanden van die schietpartij uitten onlangs nog hun bezorgdheid in een brief aan Warner Bros, dat ‘The Joker’ uitbrengt. Zij beschouwen deze nieuwe Batmanfilm als een klap in hun gezicht.

Dreigberichten

De FBI zegt al sinds mei tips binnen te krijgen over dreigende berichten op sociale media over schietpartijen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de première van de psychologische thriller ‘The Joker’. Al zeggen de veiligheidsdiensten ook dat er geen specifieke, geloofwaardige bedreigingen zijn voor bepaalde locaties.

Clowns niet toegelaten

Hoe dan ook, grote steden zoals Los Angeles gaven aan dat er rond bioscopen naar aanleiding van de première een verhoogde aanwezigheid van de politie zal zijn. Bioscopen raden hun bezoekers aan “waakzaam” te zijn en verdachte zaken snel te melden. Bepaalde bioscopen verbieden hun bezoekers ook om verkleed als clown naar de film te komen kijken.

Bekijk hier de volledige trailer van ‘The Joker’: