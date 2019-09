Extra bescherming voor rechters na moord op Nederlandse advocaat IB

19 september 2019

00u33

Bron: Belga 0 Na de moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum gisterenmorgen zijn maatregelen genomen voor de bescherming van de officieren van justitie en rechters die betrokken zijn bij de rechtszaak tegen de bende van het criminele kopstuk Ridouan Taghi, beter bekend als de zaak Marengo.

Dat heeft Fred Westerbeke, de hoofdofficier van het landelijk parket van het openbaar ministerie, gisterenavond gemeld in het NOS-programma Nieuwsuur.

Met de vermoorde advocaat Derk Wiersum was gesproken over zijn veiligheid, maar er waren geen aanwijzingen dat er een aanslag op zijn leven zou worden gepleegd. "Er was geen zodanige informatie dat dit zich zou kunnen voordoen", zei Westerbeke. Daarom waren er voor Wiersum geen veiligheidsmaatregelen genomen die verder gingen dan de gebruikelijke bescherming die alle betrokkenen in deze zaak krijgen.

Betere bescherming advocaten

Westerbeke zei ook dat de betrokkenheid van de bende van Taghi "het belangrijkste scenario" is waar het OM van uitgaat in het onderzoek naar de moord op Wiersum. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het onderzoek-Marengo, dat wordt geleid door het landelijk parket.

Eerder op de dag meldde minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus ook al dat een speciaal team bekijkt hoe advocaten beter beschermd kunnen worden.