Exporteert China stiekem olie naar Noord-Korea ondanks verbod VN? SI

12u32

Bron: DailyMail 1 Twitter Op Amerikaanse satellietbeelden zijn Chinese en Noord-Koreaanse schepen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Op die manier zou China olie overpompen naar Noord-Korea. Sinds september van dit jaar keurde de Verenigde Naties nochtans een resolutie goed die zulke transacties verbiedt.

De twee schepen liggen samengebonden voor een olietransactie voor de Westkust van China. Hoewel zulke transacties sinds september verboden zijn door de VN, vonden er volgens Zuid-Korea in de afgelopen drie maand al dertig transacties plaats.

De satellietbeelden dateren al van 19 oktober. Hierna plaatste het Amerikaanse ministerie van Financiën nog zes Noord-Koreaanse scheepvaartmaatschappijen en twintig van hun schepen op een sanctielijst. De aanklacht luidt "deelname aan activiteiten waarbij gepoogd wordt om sancties te omzeilen."

De Chinese overheid zou zelf niet op de hoogte zijn van de activiteiten, maar het nieuws komt wel ongelegen. Gisteren kwamen de Chinese douanediensten namelijk nog naar buiten met data om te bewijzen dat er in november geen olie geëxporteerd werd naar Noord-Korea.

De VN legde het transactieverbod op in september, omdat de relatie met Noord-Korea gespannen is. Noord-Korea gaat met zijn aanhoudende kern- en raketprogramma's namelijk in tegen de resoluties van de VN.

10.000 tonnen per dag

De woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat zij geen weet hebben van de situatie. Verder verklaarde ze nog het volgende: "Uit principe heeft China consistent, correct en nauwgezet de resoluties van de VN omtrent Noord-Korea opgevolgd. We hebben al heel wat effectieve mechanismes en methodes tot stand gebracht om aan de resoluties te voldoen." Het staatsbedrijf China National Petrolium Corp (CNPC) heeft de olie-export naar Noord-Korea bovendien al stilgelegd sinds juni uit vrees dat ze niet betaald zouden worden.

Toch geven bronnen uit de olie-industrie te kennen dat China nog steeds een 3,8 miljoen tonnen ruwe olie exporteert naar Noord-Korea via een oude pijplijn. Dat zijn ongeveer 10.000 tonnen per dag en brengt ongeveer 170 miljoen euro per jaar op.