Export Zuid-Afrikaanse wijnen valt stil: sector vreest "catastrofale verliezen” jv

17 april 2020

17u07

Bron: DPA 1 De Zuid-Afrikaanse wijnbouwers zitten met de handen in het haar. In eigen land gold al een alcoholverbod tijdens de coronalockdown, en nu kunnen ze hun wijnen ook niet meer uitvoeren. De sector vreest voor "catastrofale verliezen".

Op 7 april had de wijnindustrie nog een uitzondering gekregen op het verbod om alcohol te vervoeren, maar daar kwam donderdag een einde aan. De uitvoer is dan wel niet verboden, de wijnbouwers krijgen hun producten niet meer bij de havens of luchthavens.

"Normaal voeren we voor 175 miljoen rand (8,55 miljoen euro) wijn per week uit", zegt Maryna Calo van sectorfederatie Wines of South Africa (Wosa). De organisatie zoekt nu een juridische oplossing.

De Zuid-Afrikaanse wijnbouwers hadden het al niet gemakkelijk door extreme weersomstandigheden de laatste jaren. Het uitvoervolume daalde vorig jaar met 24 procent tot 320 miljoen liter. Zuid-Afrika is de op acht na grootste wijnproducent ter wereld.