Explosieven gevonden in Bastia, antiterreureenheid neemt onderzoek over

01 april 2019

19u45

Bron: belga 1 buitenland De afdeling antiterrorisme van het parket van Parijs heeft het onderzoek overgenomen naar de twee explosieven die vandaag ontdekt zijn Bastia. De explosieven werden gevonden voor het ministerie van Financiën en een departement van Financiën in de stad op Corsica. Dat stelt de procureur van Bastia, Caroline Tharot.

De explosieven, die niet zijn ontploft, werden gevonden door ambtenaren, drie dagen voor het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan het eiland. Dat is gepland voor donderdag. De ontdekking volgt na twee aanvallen die afgelopen weekend op het eiland plaatsvonden, waarbij twee villa's geviseerd werden.

Een zestiger die zich urenlang had verscholen in zijn flat in de Corsicaanse stad Bastia, nadat hij één persoon had omgebracht en vijf anderen had verwond, is gisteren dood aangetroffen door de speciale eenheden. De man beroofde zichzelf van het leven. Dat maakte de burgemeester van de Corsicaanse stad, Pierre Savelli, bekend.

De feiten speelden zich af in de volkswijk Montesoro, in het zuiden van Bastia. De dader is een inwoner van de wijk, die al meermaals werd veroordeeld voor geweldfeiten en doodsbedreigingen. Volgens de Franse krant ‘Le Monde’ zou de dader recent vrijgelaten zijn uit de gevangenis. “Hij probeerde te schieten op een tiental personen”, zei openbaar aanklager Caroline Tharot. De bewaker van het gebouw kwam daarbij om. Vijf anderen, drie vrouwen en twee mannen, raakten gewond.

