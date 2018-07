Explosies in 'hoofdstad van vuurwerk': "Minstens 19 doden en 40 gewonden" HA

05 juli 2018

19u27

Bron: Belga 0 In de Mexicaanse plaats Tultepec zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door explosies in een vuurwerkopslag. Lokale media melden dat zich twee explosies achter elkaar voordeden.

Volgens de autoriteiten lieten minstens negentien mensen het leven en raakten veertig anderen gewond. Een regionale overheidsfunctionaris zei op de Mexicaanse televisie dat onder de slachtoffers omstanders en reddingswerkers zijn die op het ongeluk afkwamen om te helpen. Televisiebeelden tonen grote rookpluimen boven het stadje.

Tultepec, in de buurt van Mexico-Stad, geldt als het centrum van de Mexicaanse vuurwerkindustrie. Het komt er vaak tot ernstige ongevallen in de veelal geïmproviseerde werkplaatsen, opslagruimtes en markten. Zo stierven vorige maand nog minstens zeven mensen bij een ontploffing en vielen in 2016 tientallen doden door een zware explosie op een vuurwerkmarkt.

