Explosies bij Afghaanse gevangenis tijdens staakt-het-vuren met Taliban: minstens 7 doden NLA

02 augustus 2020

12u53

Bron: Belga, ANP 6 Bij een gevangenis in de Afghaanse stad Jalalabad zijn vandaag drie bommen ontploft. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker zeven mensen overleden en een 25-tal mensen gewond geraakt door de explosies en gevechten die daarna uitbraken tussen de politie en militanten. De geweldsuitbarsting gebeurde terwijl een staakt-het-vuren tussen de regering en de Taliban nog van kracht is.

De regering van Afghanistan heeft sinds het begin van het Offerfeest 317 talibangevangenen vrijgelaten. In totaal zijn de voorbije weken al 4.917 talibangevangenen vrijgelaten. Dat meldt een woordvoerder van de Afghaanse nationale veiligheidsraad vandaag op Twitter.

Wie de daders zijn is nog onbekend. In het gebied is ook terreurbeweging Islamitische Staat aanwezig. De taliban zeiden niet achter de aanval te zitten.

De taliban kondigden dinsdag aan dat ze in Afghanistan een driedaags staakt-het-vuren naleven ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest. De wapenstilstand met de Taliban heeft de eerste twee dagen stand gehouden. President Ashraf Ghani zinspeelde vrijdag toen het bestand inging al op een verlenging, als opmaat naar een definitieve vrede in het land, dat al jaren wordt verscheurd door geweld. De afgelopen dagen lieten zowel de regering als de streng-islamitische Taliban gevangenen vrij als blijk van goede wil.

Op een internationale topbijeenkomst in Kaboel riep Ghani de taliban niet alleen op een bestand na te leven tijdens het Offerfeest, maar vroeg hij hen ook binnen een week aan vredesgesprekken te beginnen.