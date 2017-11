Explosief proces in New York zorgt voor onrust in Turkije KVE

21u51

Bron: Belga 0 AFP Reza Zarrab Volgens een deal met de rechtbank zal de Turks-Iraanse goudhandelaar Reza Zarrab, die eigenlijk zelf in de beklaagdenbank had moeten plaatsnemen, in een als explosief aangekondigd proces in New York als getuige van de Amerikaanse fiscus aantreden. Zarrab heeft zich schuldig verklaard, klinkt het vandaag aan het begin van het proces.

Het proces, dat voor spanningen tussen de VS en Turkije heeft gezorgd, kan volgens waarnemers drie tot vier weken in beslag nemen.

De 34-jarige man zal getuigen dat zijn medesamenzweerder, de vroegere vicedirecteur van de Turkse staatsbank Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, de enige "architect" van de illegale handel met een omvang van honderden miljoenen dollar is geweest, waarmee volgens de aanklacht sancties tegen Iran werden omzeild en de Amerikaanse wetgeving werd overtreden. Atilla heeft voorlopig alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Zarrab werd in maart 2016 tijdens een reis naar Florida gearresteerd; Atilla een jaar later. Alle andere beschuldigden in de affaire, onder hen ook een voormalige Turkse minister van Economie, bevinden zich in het buitenland.

