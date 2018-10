Explosief dat naar CNN werd gestuurd leek IS-vlag te dragen, maar het zou in werkelijkheid extreemrechts symbool zijn KVDS

25 oktober 2018

07u43

Bron: NBC, MSNBC, CNN, VICE 0 Het explosief dat naar het kantoor van nieuwszender CNN in New York werd gestuurd, droeg geen IS-vlag zoals op sociale media wordt gesuggereerd. Een hooggeplaatste bron binnen het onderzoek zei aan nieuwszender NBC dat het om een IS-parodie gaat die vaak op extreemrechtse websites wordt gebruikt.

Maar liefst 8 verdachte pakketten werden de afgelopen dagen verstuurd naar prominente Democraten – waaronder de Obama’s en de Clintons – en nieuwszender CNN. Het laatste was geadresseerd aan voormalig CIA-baas John Brennan, die soms te gast is bij de zender als analist.

Vlag

Een aantal nieuwszenders kon via het gerecht aan een beeld komen van het explosief dat naar CNN werd gestuurd en het duurde niet lang voor op sociale media opgemerkt werd dat het een vlag van de terreurgroep IS leek te dragen. Maar na onderzoek van MSNBC bleek het te gaan om een parodie van die vlag, met de slogan van de in Amerika bekende komiek Larry the Cable Guy: ‘get er done’ en de silhouetten van enkele naakte vrouwen. Het symbool werd eerder al online gedeeld als anti-IS-meme op extreemrechtse websites.





Op de foto van het explosief lijkt ook het gezicht te zien van iemand, maar het is niet duidelijk wie die persoon is. Het is ook niet duidelijk of de explosieven écht en operationeel waren.

Het FBI liet al weten dat alle pakketten naar zijn laboratorium in Quantico, Virginia gestuurd zijn voor verder onderzoek. “Dit heeft onze hoogste prioriteit”, verklaarde FBI-directeur Christopher Wray in een mededeling, waarin hij ook een oproep deed naar informatie. “We zullen er alles aan doen om de verantwoordelijke te identificeren en op te pakken.”

Potentieel destructieve apparaten

“De pakketten lijken op elkaar en bevatten potentieel destructieve apparaten”, klinkt het nog. “Ze zaten in enveloppes met bubbelplastic en droegen een geprint etiket en zes postzegels. Ze hadden als retouradres Debbie Wasserman Shultz (sic, de voormalige voorzitter van het Democratisch Nationaal Comité, die in 2016 in opspraak kwam nadat bleek dat ze de presidentscampagne van Bernie Sanders tegen had gewerkt, red.).”

So apparently the sticker on the bombs said "Git Er Done" in a faux ISIS font with silhouetted mudflap ladies? What the hell. Chris Hayes(@ chrislhayes) link

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde al op de verdachte pakketten door te zeggen dat er geen plaats is voor bedreigingen en politiek geweld in de VS. Hij riep de media ook op om een minder vijandige toon aan te slaan. Iets wat meteen gepareerd werd door voormalig CIA-baas John Brennan, die hem aanmaande om ook in eigen boezem te kijken. “Zijn retoriek is on-Amerikaans” reageerde hij, “en hij moedigt mensen aan om het recht in eigen hand te nemen.”