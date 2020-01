Explosief boek John Bolton veroorzaakt commotie op proces Trump: dit zijn onthullingen die erin staan KVDS

30 januari 2020

14u02

Het is momenteel hét gespreksonderwerp op het afzettingsproces van de Amerikaanse president Donald Trump: het boek van zijn voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton dat in maart uitkomt en waarin hij zíjn versie van de feiten geeft, als iemand die op de eerste rij zat toen het hele Oekraïne-schandaal zich ontvouwde. Rond het manuscript bestaat nog veel geheimzinnigheid maar de informatie zou zo gevoelig zijn, dat het Witte Huis Bolton al bedreigde.

Het was de kwaliteitskrant The New York Times die al een tipje van de sluier oplichtte over het boek. Een van de belangrijkste onthullingen in The Room Where It Happened: A White House Memoir zou zijn dat er een directe link is tussen de vraag van Trump aan Oekraïne om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en zijn zoon Hunter, en het achterhouden van 355 miljoen dollar aan hulp aan het land. Joe Biden wordt mogelijk de tegenstander van Trump in de komende presidentsverkiezingen.

De directe link

Bolton – op het moment van de feiten nationaal veiligheidsadviseur in de regering van Trump – zou in augustus een gesprek hebben gehad met de president waarin hij zijn bezorgdheid uitte dat de 355 miljoen euro nog altijd de deur niet uit was en dat de deadline van het congres naderde. Trump zou daarop geantwoord hebben dat hij liever geen hulp stuurde naar Oekraïne tot hij alle mogelijke info had gekregen over het onderzoek naar de Bidens en de aanhangers van Hillary Clinton. Dat laatste was een verwijzing naar een onbewezen theorie van Trumps advocaat Rudolph Giuliani dat er vanuit Oekraïne pogingen ondernomen waren om de reputatie van Trump te schaden. (lees hieronder verder)

Bolton stond niet alleen

Volgens Bolton was hij niet de enige in de regering van Trump die dat geen goed idee vond. Hij schrijft in zijn boek dat ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Defensie Mark Esper de president pushten om de hulp toch vrij te geven. Trump wilde er niet van horen.

Het gesprek over Giuliani

Volgens zijn boek had Bolton ook gesprekken met Pompeo en justitieminister William Barr over Rudolph Giuliani. Pompeo zou in het voorjaar van 2019 aan Bolton gezegd hebben dat de beweringen van Giuliani over de toenmalige Amerikaanse ambassadrice in Oekraïne Marie Yovanovitch ongefundeerd waren. Een van de beschuldigingen was dat Yovanovitch slecht sprak over Trump. Pompeo suggereerde dat Giuliani Yovanovitch kwijt wilde omdat ze in haar strijd tegen corruptie cliënten van hem viseerde. Desondanks ontsloeg Pompeo de ambassadrice op bevel van Trump. (lees hieronder verder)

Bolton zou Barr dan weer gewaarschuwd hebben voor de invloed van Giuliani op Trump na het telefoontje tussen de Amerikaanse president en zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelenski. Dat telefoontje vormt de basis voor het afzettingsproces dat momenteel aan de gang is.

De uitspraken in het boek van Bolton zijn koren op de molen van de Democraten, die er een bewijs in zien dat Trump zich wel degelijk schuldig maakte aan machtsmisbruik, de fameuze quid pro quo. Bolton maakte al duidelijk dat hij gerust wil getuigen op het afzettingsproces van Trump als hij daarvoor een dagvaarding krijgt, iets wat het Witte Huis absoluut niet ziet zitten.

Bedreiging

Meer nog: het Witte Huis uitte zelfs een bedreiging aan het adres van Bolton om te voorkomen dat hij zijn boek zou publiceren. Volgens de regering zou er geheime info in staan die “exceptioneel zware schade” zou kunnen toebrengen aan de binnenlandse veiligheid in de VS.

