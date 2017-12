Explosief bij kerstmarkt Potsdam was bedoeld om DHL te chanteren IVI

15u51

Bron: Belga 0 Getty Images Het verdachte pakje dat vrijdag werd gevonden in de buurt van de kerstmarkt van Potsdam, in Duitsland, had niets te maken met terrorisme. Dat zegt de Brandenburgse minister van Binnenlandse Zaken, Karl-Heinz Schröter (SPD). "Het was de bedoeling om koerierbedrijf DHL af te persen", zegt Schröter .

De afzenders van het pakket zouden volgens de minister een miljoenenbedrag hebben geëist van de transporteur. Enige tijd geleden kwam in Frankfurt een gelijkaardige zending aan. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Het pakje werd vrijdagnamiddag door een koerier afgeleverd bij een apotheek die nabij de markt is gevestigd. Toen een medewerker het openmaakte, ontdekte hij draden en een mechaniek. De politie evacueerde de hele buurt.

Na een controle ontdekte de politie dat er spijkers in het pakket zaten. Het pakket werd met een kleine ontploffing onschadelijk gemaakt. "Het pakje was volgens de laatste bevindingen van de politie wel degelijk gevaarlijk. Bij explosie had dit ernstige gevolgen kunnen hebben", zegt Schröter nog.

De kerstmarkten in de Oost-Duitse stad zijn sinds gisteren weer heropend. Er patrouilleren voorlopig meer agenten dan aanvankelijk was gepland.