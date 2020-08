Explosie veegt verschillende huizen weg in Amerikaanse stad Baltimore KVDS

10 augustus 2020

17u14 10 Een explosie heeft maandag drie woningen weggeveegd in het noordoosten van de Amerikaanse stad Baltimore. Er zou sprake zijn van zeker één dode en verscheidene gewonden die in kritieke toestand zijn. Zeker vijf mensen zouden nog vastzitten onder het puin en daar zijn ook kinderen bij meldt de brandweer. Volgens nieuwszender NBC News zou er een gasleiding ontploft zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Luchtbeelden van de plaats van de feiten tonen een groot gat in een straat met rijhuizen. Er is alleen maar puin te zien en volgens persagentschap AP zouden de brokstukken verspreid liggen over een groot gebied. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Volgens de brandweer is één persoon ter plaatse doodverklaard. Drie slachtoffers zijn in kritieke toestand. Er is een zoekactie aan de gang naar eventuele andere slachtoffers.