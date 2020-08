Explosie sloeg krater van voetbalveld groot: al zeker 135 doden en 5.000 gewonden geteld in Beiroet Rode Kruis doet oproep om te doneren KG ADN KVDS

06 augustus 2020

08u30 54 Vanuit verschillende hoeken komt noodhulp op gang. H et Rode Kruis Vlaanderen roept op om een donatie te doen om de vele slachtoffers te helpen. De Libanese regering heeft voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen na de zware explosie in Beiroet dinsdagavond. Die zou volgens berekeningen van nieuwszender CNN een krater geslagen hebben met een diameter van 124 meter, wat betekent dat hij meer dan een voetbalveld groot is. De ramp heeft intussen al het leven gekost aan meer dan 135 mensen, terwijl nog eens 5.000 mensen gewond zijn geraakt. Honderdduizenden anderen werden dakloos, tientallen zijn nog vermist.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis was snel na de ramp aanwezig met meer dan 75 ambulances en 375 verpleegkundigen om eerste hulp te verlenen. Daarnaast zijn er speciale posten opgezet voor mensen die niet in het ziekenhuis terechtkunnen, maar wel gewond zijn geraakt.



Het Vlaamse Rode Kruis heeft nu een online portaal beschikbaar gemaakt om een donatie te doen aan de slachtoffers. Bij een donatie kan je zelf bepalen hoeveel euro je schenkt, of kan je kiezen uit vastgelegde bedragen. Zo kan je met 24 euro al het equivalent van 15.000 liter drinkwater doneren, met 42 euro een voedselpakket voor een gezin schenken of met 52 euro de verzorging voor tien mensen binnen een eerstehulppost sponsoren. Doe hier een gift.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Noodhulp

De Europese Unie stuurt een honderdtal gespecialiseerde brandweerlui naar de stad om mee te helpen bij de zoek- en reddingswerken. De EU staat ook klaar om bijkomende hulp te mobiliseren, heeft Europees Commissaris voor crisisbeheer Janez Lenarcic woensdag bekendgemaakt.





Volgens Lenarcic zal de EU 100 hooggekwalificeerde brandweermannen sturen, samen met voertuigen, honden en reddingsmateriaal. Volgens de Eurocommissaris hebben Nederland, Griekenland en Tsjechië al hun steun voor de operatie toegezegd. “Frankrijk, Polen en Duitsland hebben ook al hun hulp aangeboden en nog andere lidstaten kunnen zich aansluiten”, aldus Lenarcic. België heeft al de hulp van het B-Fast team aangeboden.

Tunesië heeft aangeboden om honderd gewonde mensen over te brengen en medisch te verzorgen. Het land kondigde ook aan dat het snel twee militaire vliegtuigen met voedsel en medische hulp zou sturen naar het getroffen land. Ook veel andere landen maakten al bekend dat ze noodhulp sturen na de zware explosie. En ook steden willen helpen. Burgemeester Anne Hidalgo van de Franse hoofdstad Parijs kondigde spoedhulp van haar stad ter waarde van 100.000 euro aan. Ze liet weten dat de verlichting van de Eiffeltoren gedoofd wordt om de slachtoffers in Beiroet te herdenken.

De Franse president Emmanuel Macron is donderdagochtend vertrokken naar Libanon om zijn steun te betuigen aan het land. Dat meldt het Elysée. Het Franse staatshoofd zal begroet worden door president Michel Aoun. Macron gaat dan rechtstreeks naar de haven, de plaats van de explosie.

Humanitaire ramp

De regering in Libanon heeft inmiddels voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen, heeft minister van Informatie Manal Abdel Samad op een persconferentie bekendgemaakt. Volgens de Arabische nieuwszender al-Jazeera had president Michel Aoen om een spoedbijeenkomst van de regering en het uitroepen van de noodtoestand gevraagd. Nog volgens de minister wordt een “hoge militaire overheid meteen met de prerogatieven inzake veiligheid belast.”

De gigantische explosie in Beiroet kan uitdraaien op een humanitaire ramp voor het hele land. Libanon verkeert al sinds eind vorig jaar in een zware economische crisis, en de coronapandemie van de jongste maanden maakte de situatie nog erger. Voedselprijzen stegen met meer dan 169 procent door hyperinflatie, zo’n 45 procent van de Libanese bevolking is werkloos. De voorbije maanden waren er meermaals straatprotesten tegen de heersende politieke elite.

Door de verwoesting van de haven dreigt nu ook de import van vitale levensmiddelen als graan of brandstoffen stil te vallen. Libanon importeert maar liefst 80 procent van alle tarwe die het nodig heeft, onder meer voor brood, een essentieel onderdeel van een Libanese maaltijd. Het overgrote deel van de tarwe werd in de haven opgeslagen, maar dat is nu onbruikbaar.

Wereldbank klaar om middelen te mobiliseren

De Wereldbank houdt zich klaar om middelen te mobiliseren. De instelling kan “een snelle evaluatie maken van de schade en de noden en een heropbouwplan opstellen”, klinkt het in een persbericht. De Wereldbank wil eveneens deelnemen aan een platform met andere partners van Libanon om financiële steun - zowel publiek als privé - voor de heropbouw van het havengebied vrij te maken.

De Wereldbank maakte in april nog een lening van 120 miljoen dollar vrij om de gezondheidssector in Libanon te ondersteunen. De organisatie bekijkt hoe dat geld eventueel herverdeeld kan worden en onderzoekt ook hoe er bijkomende middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Huisarrest

De Libanese regering heeft op de spoedbijeenkomst beslist om alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds 2014 verantwoordelijk zijn voor opslag en veiligheid onder huisarrest te plaatsen, zo berichten de Britse openbare omroep BBC en de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Het leger zal op het huisarrest toezien terwijl het onderzoek loopt.

Het huisarrest loopt tot dit onderzoek uitwijst wie verantwoordelijk is. Om hoeveel functionarissen het gaat en wat hun precieze hiërarchische niveau is, is onduidelijk.

Lees ook: IN BEELD. Zo verschrikkelijk is verwoesting na gigantische explosie in Beiroet