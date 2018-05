Explosie op plek waar vuurwerk opgeslagen wordt: minstens een dode, enkele woningen met de grond gelijk gemaakt SVM

23 mei 2018

21u44

Bron: ANP 5 Door een explosie in een vuurwerkopslagplaats in de Spaanse plaats Tui is minstens een persoon om het leven gekomen. Er vielen 27 gewonden.

Volgens de lokale krant Faro de Vigo is een tiental woningen in de buurt vrijwel met de grond gelijk gemaakt. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. De klap was tot 4 kilometer in de omtrek te merken.