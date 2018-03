Explosie op Mexicaanse veerboot "mogelijk een aanslag" Redactie

01 maart 2018

19u49

Bron: dpa 2 Een explosie op een Mexicaanse veerboot die 24 mensen verwondde, was mogelijk een aanslag. Dat schrijft de krant Reforma.

De ontploffing vond vorige week plaats in het toeristische Playa del Carmen. Samen met de Amerikaanse politiedienst FBI gaat het Mexicaanse parket na of die ontploffing een aanslag was, luidt het. Bij de explosie raakten 19 Mexicanen en vijf Amerikanen gewond.

