Explosie Noorse tanker “niet te wijten aan mechanische of menselijke fout” KVDS

15 juni 2019

10u36

Bron: Belga 1 Buitenland De exacte oorzaak van de explosie op een Noorse olietanker in de Golf van Oman is nog altijd niet bekend, maar volgens uitbater Frontline gaat het alvast niet om een "mechanische of menselijke fout". Dat laat het bedrijf weten in een persbericht.

"De oorzaak van de explosie blijft onbekend, maar we hebben de mogelijkheid uitgesloten dat ze werd veroorzaakt door een mechanische of menselijke fout", aldus Frontline. "Het incident zal grondig worden onderzocht door het bedrijf, samen met derde partijen, waaronder regeringsfunctionarissen."

Bemanning

De explosie gebeurde donderdagochtend omstreeks 5 uur GMT - 6 uur Belgische tijd - kort nadat het schip de Straat van Hormuz was gepasseerd. De 23-koppige bemanning van de Front Altair bleef ongedeerd. Ze werd gered door het vrachtschip Hyundai Dubai en door een Iraans schip naar de havenstad Jask overgebracht.





Frontline wijst ook op de toenemende spanningen in de regio. In afwachting van meer informatie over de ontploffing, zegt het bedrijf heel voorzichtig te zullen zijn bij het overwegen van nieuwe contracten in de regio. Vandaag komt een gespecialiseerd team de tanker inspecteren.

Donderdag werd nog een ander tankschip, de Kokuka Courageous, getroffen. De Verenigde Staten houden Iran verantwoordelijk voor de explosies op de schepen. Iran ontkent echter elke betrokkenheid.