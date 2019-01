Explosie nabij politieacademie in Colombia: 21 doden en meer dan 60 gewonden, dader geïdentificeerd AW ADN TT

17 januari 2019

16u42

Bron: Belga, The Guardian 0 Bij een aanslag met een bomauto aan een politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn minstens 21 mensen omgekomen en nog eens 68 anderen gewond geraakt. Zo berichtten lokale media. President Ivan Duque veroordeelt de aanslag als een “miserabele terroristische daad”. De veiligheidsdiensten hebben de dader ook geïdentificeerd.

Het gaat om Jose Aldemar Rojas Rodriguez, een voormalig lid van FARC, die zou zijn overgelopen naar het gewelddadige Nationaal Bevrijdingsleger ELN. Deze vrij kleine, linkse verzetsbeweging is nog altijd actief in het Zuid-Amerikaanse land. Rodriguez zou in een ziekenhuis zijn overleden.

De aanslag werd gepleegd met een bomauto die net voor de politieacademie General Santander ontplofte. Volgens een medewerker van de gezondheidsdiensten van het leger is de bomauto “plotseling” het terrein van de politieschool opgereden nadat een speurhond onraad had geroken, heeft hij bijna politieagenten omvergereden waarna er plots een grote explosie was.



Kort na de ontploffing ontstond er een brand, waardoor er veel chaos heerste. Ambulances en helikopters kwamen ter plaatse om de slachtoffers te helpen en uit het gebouw te redden. Onder de tien doden waren acht agenten in opleiding. Volgens de procureur-generaal Nestor Humberto Martinez bevatte de auto 80 kilo pentoliet, een springstof die in het verleden veel gebruikt werd door guerrillagroeperingen in Colombia.

Het ELN voerde haar aanvallen op politiedoelwitten de afgelopen maanden op. Dat gebeurde nadat de vredesbesprekingen tussen de regering en ELN op niets uitdraaiden.

#ÚLTIMAHORA 🔴 Nuevo balance del atentado en #Bogotá: 6 muertos y 35 heridos. pic.twitter.com/eEi877kyEB eSPAINews(@ eSPAINews) link

#Atención El alcalde @EnriquePenalosa se encuentra en la Escuela General Santander acompañando a la @PoliciaColombia.



En breve entregaremos más información.#BogotáCondenaElTerrorismo pic.twitter.com/HBekT48yYi Alcaldía de Bogotá(@ Bogota) link