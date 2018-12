Explosie in Zweedse school: geen gewonden, terreurverdachte opgepakt ADN

20 december 2018

12u45

Bron: Belga 0 In een technische school in het Zweedse Hässleholm, ten noordoosten van Malmö, heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan. De politie gaat ervan uit dat een springlading doelbewust tot ontploffing is gebracht.

Niemand raakte gewond, aldus een politiewoordvoerder tegenover de Zweedse televisiezender SVT. Over schade kon de politie nog niets zeggen. De school was al ontruimd toen de hulpdiensten aankwamen. Door rook was immers brandalarm afgegaan.

Er is iemand opgepakt, een twintiger. Hij werd geklist nabij de school, waar hij trouwens zelf les zou volgen. Tegen de man loopt een terreuronderzoek. De politie gaat ervan uit dat het de bedoeling was om anderen te verwonden.



Politie en ontmijners doorzoeken intussen de Tekniska Skolan. Ook zal er een doorzoeking zijn van de woning van de verdachte.

