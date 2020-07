Explosie in Turkse vuurwerkfabriek doet grond daveren tot 50 kilometer verder: vier doden, tientallen gewonden Redactie

03 juli 2020

12u35

Bron: Hürriyet, Haber7 41 De explosies in een vuurwerkfabriek in het Turkse Hendek hebben zeker aan vier mensen het leven gekost. Er zijn ook 97 gewonden. Dat meldt de Turkse minister van Gezondheid, Fahrettin Koca. In de fabriek zitten mogelijk nog verschillende mensen vast. Koca zei niet om hoeveel mensen het gaat. Door de explosie zouden mensen tot 50 kilometer verderop uit hun huizen gevlucht zijn omdat ze dachten dat er een aardbeving was.



Omdat er nog explosies aan de gang waren, konden reddingswerkers niet meteen ingrijpen. Tv-beelden lieten dikke rookwolken en vuurwerk in de lucht zien. Keer op keer waren er harde explosies te horen. De brand was na zes uur grotendeels onder controle.

De fabriek telt 186 arbeiders, twintig mensen waren deze ochtend niet komen opdagen. Volgens Koca wordt aangenomen dat 15 à 20 personeelsleden de fabriek nog verlieten na de brand. De autoriteiten proberen iedereen op te sporen van wie nog niets vernomen werd. De eerste huizen liggen op drie kilometer van de fabriek.

Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. De voorbije jaren deden zich nog explosies voor in de fabriek. In februari 2011 vielen daarbij vijf doden en raakten bijna honderd arbeiders gewond. De fabriek is de grootste vuurwerkfabriek in Turkije en heeft 110 ton explosieven liggen.