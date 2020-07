Explosie in Turkse vuurwerkfabriek doet grond daveren tot 50 kilometer verder: 2 doden, tientallen gewonden

03 juli 2020

Bron: Hürriyet, Haber7

Een enorme rookpluim stijgt op boven een groot vuurwerkbedrijf in Hendek, in het noordoosten van Turkije. Er zouden 150 à 200 werknemers aan de slag geweest zijn op het moment van de ontploffing. Door de explosie zouden mensen tot 50 kilometer verderop uit hun huizen gevlucht zijn omdat ze dachten dat er een aardbeving was.