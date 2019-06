Explosie in TNT-fabriek: 79 gewonden Redactie

02 juni 2019

In het Russische Dzerzhinsk, op zo’n 400 kilometer van Moskou, zijn 79 mensen gewond geraakt bij een explosie in een TNT-fabriek. De gewonden zijn werknemers van de fabriek zelf, maar ook buurtbewoner. De krachtige explosie heeft ruiten doen breken van zo’n 180 woningen in de omgeving van de fabriek. Vijftien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, de andere gewonden zijn ter plaatse verzorgd. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.