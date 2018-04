Explosie in raffinaderij Wisconsin: minstens 5 gewonden kv

26 april 2018

19u00

Bron: Belga, AP 0 In een raffinaderij in de plaats Superior in de Amerikaans staat Wisconsin heeft zich vandaag een explosie, gevolgd door een brand, voorgedaan. Dit hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Het incident deed zich even voor 10 uur plaatselijke tijd voor in de enige raffinaderij van de staat, die van Husky Energy. Die heeft het in 1950 gebouwde complex in november voor 492 miljoen dollar overgenomen van Calumet.

Er zijn berichten over "slachtoffers", waarbij het gaat om vijf tot twintig gewonden.

Vijf mensen werden overgebracht naar ziekenhuizen in Duluth, Minnesota, vertelde brandweercommandant Steve Panger aan Associated Press. De man was niet op de hoogte van de aard van hun verwondingen. Voor zover bekend vielen er geen doden.

In de raffinaderij werken 180 mensen.

Volgens Panger werd de brand veroorzaakt door de ontploffing van een kleine tank die ofwel ruwe olie ofwel asfalt bevatte. Een asfaltlek is gedicht. Omstreeks 11.20 uur was het vuur volledig geblust, verklaarde de brandweercommandant.

Superior bevindt zich in het noorden van de VS, grenst aan de staat Minnesota en ligt dichtbij Canada. De raffinaderij kan ongeveer 50.000 vaten olie per dag verwerken en ongeveer 3,6 miljoen vaten olie opslaan. Er wordt ruwe olie uit de Canadese staat Alberta en uit North Dakota verwerkt.