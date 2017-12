Explosie in Oostenrijkse gasterminal: "Gaslevering voor 100 procent hervat" IVI

10u53

Bron: Belga 1 EPA De gastoevoer via Oostenrijk is voor "100 procent" hervat na de ontploffing van een gasterminal, gisteren. Dat meldt uitbater Gas Connect Austria. Bij de ontploffing viel één dodelijk slachtoffer. Er raakten ook 21 mensen gewond, van wie één zwaargewond.

De beschadigde installaties werden geïsoleerd van de rest van het netwerk. "Alle doorvoerbuizen zijn voor middernacht weer in werking gesteld", aldus Gas Connect-directeur Harald Stindl op de openbare omroep. Hij bevestigde ook berichten die melden dat de oorzaak van de ontploffing te wijten kan zijn aan de recente installatie van een nieuwe filter.

De gasterminal van Baumgarten, bij de grens met Slovakije, is het voornaamste distributiecentrum voor gas dat vanuit Rusland en Noorwegen in Oostenrijk aankomt. Met een jaarlijkse capaciteit van 40 miljard kubieke meter gaat het om een van de belangrijkste gashubs van Centraal-Europa. De terminal is een centrale draaischijf voor de verdeling van aardgas in Europa. Er passeert in deze periode van het jaar per uur 6 miljoen kubieke meter gas.