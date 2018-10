Explosie in olieraffinaderij op Bosnisch-Kroatische grens: minstens acht gewonden IB

10 oktober 2018

00u23

Bron: Reuters, Slobodna Dalmacija 0 Op een olieraffinaderij in Brod in het noorden van Bosnië heeft gisterenavond een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakten zeker acht mensen die op de raffinaderij aan het werk waren, gewond. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale mediaberichten.

De explosie vond rond half tien 's avonds plaats in de raffinaderij in Brod op de grens met Kroatië. "Het was een enorme vlammenzee en de explosie kon tot in het Kroatische dorp Slavonski Brod aan de andere kant van de Sava-rivier worden gehoord", zegt politiewoordvoerder Dragana Kerkez aan Reuters.

De burgemeester van Brod, Ilija Jovicic laat weten dat acht gewonde arbeiders naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over hun toestand is niets bekend gemaakt. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

De raffinaderij van Brod is voor de grote meerderheid in handen van de Russische staatsoliemaatschappij Zarubezhneft.

