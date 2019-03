Explosie in Nigeria: meer dan 50 vermisten Redactie

02 maart 2019

16u50

Bron: AP 0 In het Zuiden van Nigeria zijn meer dan 50 mensen vermist na een explosie van een oliepijpleiding. De oorzaak was een lek in de pijpleiding. Meteen na de explosie ontstond een felle brand. Omstaanders konden beelden maken.

Het is nog niet duidelijk hoeveel doden of gewonden er gevallen zijn bij de ontploffing.

Een lokale volksvertegenwoordiger vertelt aan AP dat er een enorme hoeveelheid olie is gelekt. De pijpleiding is eigendom van Agip, Oando en Shell. Hoe groot de schade aan de pijpleiding is, is niet duidelijk.