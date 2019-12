Explosie in klokkentoren tijdens Spaans dorpsfeest: 14 gewonden kv

30 december 2019

16u58

Bron: Belga 1 Bij een dorpsfeest in de Spaanse regio Catalonië heeft zich maandag een explosie voorgedaan in een klokkentoren. Veertien mensen raakten gewond.

Het ongeluk in het dorp Centelles, in de provincie Barcelona, gebeurde 's middags, tijdens een pyrotechnisch spektakel in de toren van de Santa Coloma-kerk.

Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale brandweer via Twitter. De reddingsdiensten zetten een helikopter in.



De precieze oorzaak is onduidelijk.



Het feest, ter ere van de beschermheilige van het dorp, werd na het ongeluk voortijdig beëindigd.