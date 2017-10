Explosie in Kiev: dode en drie gewonden, waaronder parlementariër ib

00u49

Bron: ANP 0 REUTERS Paramedici helpen een man die gewond raakte bij de explosie in Kiev. Een explosie in Kiev heeft gisterenavond een man het leven gekost en drie anderen verwond. Onder de gewonden is de Oekraïense parlementariër Igor Mosijtsjoek, lid van de nationalistische Radicale Partij.

Mosijtsjoek verkeert niet in levensgevaar. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt via Facebook. De explosie zou zijn veroorzaakt door een auto of motor die werd opgeblazen bij de ingang van een tv-station, maar dit is nog niet door de autoriteiten bevestigd.

REUTERS De politie onderzoekt de plek waar een auto in het centrum van Kiev explodeerde.

"In totaal zijn er vier gewonden gevallen door de ontploffing. Helaas kon een van hen niet worden gered. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis", aldus departementsadviseur Zorian Sjkiriak. Volgens de leider van de Radicale Partij Oleh Lyashko ging het om de lijfwacht van Mosijtsjoek.

REUTERS De politie onderzoekt de plek waar een auto explodeerde in centraal-Kiev.