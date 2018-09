Explosie in Duitse olieraffinaderij: 2.000 omwonenden moeten huis verlaten LVA HR

01 september 2018

09u29

Bron: Belga 7 Bij een ontploffing in de olieraffinaderij Bayernoil, in de buurt van de Zuid-Duitse stad Ingolstadt, zijn zaterdagochtend zeker acht mensen gewond geraakt. Dat bevestigt de lokale politie. Bijna 2.000 omwonenden moeten geëvacueerd worden.

Omstreeks 5.30 uur zaterdagochtend deed zich een ontploffing voor in het deel van de raffinaderij waar gas en vloeibare brandstoffen geproduceerd worden, waarna er brand uitbrak. De explosie ging volgens omwonenden gepaard met een enorme knal en een druk die kilometers in de omtrek voelbaar was. Het is niet bekend wat er is ontploft, maar volgens ooggetuigen staan installaties voor vloeibaar gas en voor benzine in brand. Zeker acht mensen raakten daarbij gewond, van wie er drie "matig of ernstig" aan toe zijn, meldt de politie.

De zowat 1.800 omwonenden moeten geëvacueerd worden. Het gaat om een voorzorgsmaatregel voor de dikke zwarte rook in de omgeving. De raffinaderij van Bayernoil aan de oever van de Donau is al sinds 1967 in gebruik. Meer dan 200 brandweermensen zijn ter plaatse om de brand onder controle te houden