Explosie in Duitse olieraffinaderij: 10 gewonden LVA HR

01 september 2018

09u29

Bron: Belga 15 Bij een ontploffing de olieraffinaderij Bayernoil, in de buurt van de Zuid-Duitse stad Ingolstadt, zijn zaterdagochtend tien mensen gewond geraakt. Dat bevestigt de lokale politie. Bijna 2.000 omwonenden werden geëvacueerd.

De ontploffing deed zich omstreeks 5.30 uur voor in de olieraffinaderij in Vohburg an der Donau. Ze gebeurde in het deel van de raffinaderij waar gas en vloeibare brandstoffen geproduceerd worden, waarna er brand uitbrak. Zeker tien mensen raakten daarbij gewond, van wie er drie "matig of ernstig" aan toe zijn, zo meldt de politie.

Joachim Herrmann, de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, bracht in de loop van zaterdag een bezoek aan de raffinaderij. "Volledige externe muren zijn tegen de grond geslagen", zo gaf hij onder meer te kennen. De krachtige explosie was kilometers ver te horen.

In totaal werden 400 brandweerlui ingezet om het vuur te bestrijden. Ruim 1.800 omwonenden werden wegens de dikke zwarte rook uit voorzorg geëvacueerd.

Wat de oorzaak is van de ontploffing wordt nog onderzocht.