Explosie door "technische fout" op Syrische luchtmachtbasis kost het leven aan 31 soldaten

03 augustus 2019

18u00

Op een luchtmachtbasis in het midden van Syrië heeft zich vandaag een explosie voorgedaan. Daarbij zijn 31 doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).

De explosie gebeurde op de basis Shayrat in de provincie Homs en is te wijten aan een "technische fout" toen vervallen munitie werd getransporteerd, aldus het persagentschap SANA. Volgens het SOHR is de oorzaak van de explosie nog niet duidelijk.



Er zijn zeker 31 doden. Het gaat om soldaten van het Syrische regime.



In 2017 vuurden de VS tientallen raketten af op de luchtmachtbasis, de vermoedelijke plaats van waar een zenuwgasaanval werd opgestart tegen de rebellenstad Khan Sheikhoun in het noordwesten van Syrië.