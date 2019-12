Explosie bij vliegtuigbouwer Beechcraft in VS: meerdere gewonden kv

27 december 2019

17u50

Bron: Belga 1 In een fabriek van vliegtuigbouwer Beechcraft in Wichita in de Amerikaanse staat Kansas heeft zich vrijdag een explosie voorgedaan. Dat berichten meerdere Amerikaanse media.

De ontploffing vond plaats omstreeks 8 uur plaatselijke tijd plaats in Plant 3. Die is wegens de vakantie gesloten, maar er zouden toch gewonden zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel, maar minstens een iemand zou ernstig gewond zijn en er is sprake van zeventien opnames in twee ziekenhuizen.

De oorzaak van de knal en de omvang van de schade zijn nog niet geweten. Mogelijk is een stikstoftank ontploft, een deel van het gebouw zou op instorten staan.



Beechcraft, eigendom van Textron Aviation, vervaardigt één- en tweemotorige vliegtuigen. In Plant 3 bouwt Textron zijn prototypes. Er wordt veel met composietmaterialen gewerkt en sommige items kunnen zeer explosief zijn.

De luchtvaartindustrie in Wicihita is een belangrijke pijler van de economie van Kansas.