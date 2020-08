Explosie Beiroet: krachtige beelden tonen hoe BBC-journaliste tegen de grond gekatapulteerd wordt SVM

05 augustus 2020

12u26

Bron: BBC 22 Tijdens de mis, tijdens een trouw, vanuit een wagen,... De impact van de enorme explosie is ook toevallig op verschillende andere plekken in Beiroet gefilmd. Maar het meest sprekende beeld komt ongetwijfeld uit een interview dat een BBC-journaliste virtueel aan het afnemen was.



Maryam Toumi werkte tijdens het angstaanjagende moment op kantoor. Via haar laptop was ze aan het praten met Faisal Al-Aseel, een projectmanager van het Marokkaanse Agentschap voor duurzame energie.

Plots is te zien hoe de muren beginnen te trillen. De vrouw staat verschrikt recht en wordt met een enorme knal tegen de grond gekatapulteerd. Haar gesprekspartner kan niet anders dan verschrikt toekijken, ook een van zijn collega’s houdt de adem in.

De journaliste slaakt kreten van angst, even later gaat ook een alarm af op haar werkplek. Het beeld valt weg, maar op het eind is toch nog te zien hoe Toumi zich schuilgehouden had onder haar bureau. Ze is verdwaasd en heeft totaal niet door wat er aan de hand is. Uiteindelijk loopt ze naar collega’s om te vragen of iedereen ongedeerd is.



De kracht van de ontploffing rammelde het leven letterlijk door elkaar. Camerabeelden tonen hoe een priester tijdens een eredienst ging rennen voor zijn leven, een huwelijk werd brutaal verstoord. De ruiten van een passerende wagen bleken allerminst bestand tegen de mokerslag, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Gelukkig speelden er zich ook enkele hartverwarmende taferelen af. Zo zette een stofzuigende vrouw alle zeilen bij om een klein meisje in veiligheid te brengen. Een vader troostte eerst zijn bange zoontje en dook vervolgens met hem onder een bureau om hem te beschermen.

Bij de explosie zijn zeker honderd doden en meer dan vierduizend gewonden gevallen. Er zijn ook twee Belgen om het leven gekomen. De knal werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die al tien jaar opgeslagen lag in een pakhuis in de haven.