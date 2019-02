EXPLAINER. Dreigt een nucleair conflict tussen India en Pakistan? Nieuwe ontwikkelingen in de strijd om Kasjmir Stijn Dangreau

27 februari 2019

17u51

Bron: AP, The Guardian, Al Jazeera 0

De spanningen tussen oude rivalen India en Pakistan laaien de laatste dagen weer hard op. De inzet is de eeuwige strijd om de regio Kasjmir, waarvan beide landen zeggen dat het hun gebied is, de recente aanleiding een bomaanslag waarbij 40 Indische militairen om het leven kwamen. Deze ochtend claimde het Pakistaanse leger zelfs twee Indische gevechtsvliegtuigen te hebben neergeschoten.

Waar gaat dit conflict nu eigenlijk over en waarom lijkt er geen oplossing te zijn? In deze video-explainer leggen we het kort voor u uit.