Experts waarschuwen voor “drijvende bom” voor de kust van Jemen AW

23 juli 2019

10u31

Bron: The Guardian 0 De verlaten olietanker ‘Safer’ die voor de kust van Jemen aan anker ligt, wordt door experts omschreven als een drijvende bom. Ze waarschuwen dat de tanker zomaar kan ontploffen en daarbij enorm veel schade aan het milieu zou berokkenen.

De gestrande tanker is een bijproduct van het dispuut tussen de Jemenitische regering en Houthi-rebellen in Jemen. De tanker was ooit de voornaamste manier om olie te transporteren, maar ligt al stil sinds maart 2015, zo’n vijftig kilometer voor de kust van Jemen. Dat gebeurde nadat die regio onder controle van de Houthi-rebellen viel waarop ze het schip ankerden.



Aan boord van de tanker bijna een miljoen olievaten. Maar die vaten zijn na al die jaren aangetast waardoor de olie er kan uitlopen. In combinatie met de gassen die zich vermoedelijk ophoopten in de opslagtanks van de tanker, kan het olieverlies tot een ontploffing leiden. Vervolgens zou alle olie in de Rode Zee belanden.

Experts van de Verenigde Naties (VN) waarschuwden enkele maanden tot een jaar geleden al voor het potentiële gevaar, zonder dat ze gehoor kregen. Maar nu lijkt er dan toch een doorbraak geforceerd: de Houthi’s zouden toestemming hebben gegeven aan de VN om een gespecialiseerd team het schip te laten inspecteren.

80 miljoen dollar

De Jemenitische regering benadrukt dat het een “humanitaire en ecologische ramp” ten alle kosten wil vermijden. De Houthi-rebellen plakken daar meteen een prijs op. Voordat ze de tanker terug vrijgeven, willen ze dat de overheid hen garandeert dat de winst van de olie voor hen is. Dat zou zo’n 80 miljoen dollar (71,50 miljoen euro) zijn.

Terugtrekking

Het schip ligt overigens voor Ras Isa (de belangrijkste oliepijpleiding in Jemen) en ten noorden van de havenstad Hodeida. Dat is een gebied waar de Houthi-rebellen een maand geleden hun terugtrekking aankondigden. De regering trekt dat echter in twijfel en gelooft dat het een truc is. Het lijkt erop dat ze zich terugtrekken, maar ze dragen de controle over aan bevriende veiligheidstroepen - aan “zichzelf” – stelde Al-Hassan Taher, de provinciegouverneur van Hodeida.

Conflict

Het conflict in het arme Arabische land woedt sinds 2014. Regeringstroepen worden gesteund door een coalitie onder leiding van buurland Saudi-Arabië, onder meer met luchtsteun. Iran steunt de Houthi’s.