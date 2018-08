Experts vrezen voor moeilijke zoektocht naar Jos Brech: "Met water, vuur en schuilplaats overleef je maanden in de wildernis" Stéphanie Romans

23 augustus 2018

17u29 9 Meer dan 200 mensen hebben de Nederlandse politie tips gegeven over de vermiste moordverdachte Jos Brech (55). Toch is hij nog niet opgespoord. Experts vrezen dat hij lastig te vinden zal zijn. "Zelfs iemand die verdwaald is vind je moeilijk terug, laat staan dat je iemand moet traceren die zich expres verbergt in zo'n immens woud."

Alle tips die binnenkomen over Jos Brech behandelt de politie in Nederland met de hoogste prioriteit. "Het zijn er al meer dan tweehonderd", zegt de politie. Mensen melden dat ze denken hem gezien te hebben, brengen foto's aan van iemand die op hem lijkt en vertellen de politie over websites over en accounts van Jos. "Voor ons zijn de belangrijkste vragen: heb je Jos Brech gezien en weet je waar hij is'', aldus de woordvoerder. "Als iemand hem ziet, is het niet de bedoeling om het heft in eigen hand te nemen.''

HLN