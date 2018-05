Experts: "Piloot MH370 ontweek bewust radars en liet Boeing 777 opzettelijk neerstorten" jv

14 mei 2018

10u50

Bron: news.com.au 7 Luchtvaartspecialisten hebben de route van de verdwenen vlucht MH370 nog eens onderzocht. Ze komen tot de conclusie dat de piloot doelbewust de radarsystemen ontweek om niet gezien te worden en de Boeing 777 opzettelijk in zee liet neerstorten. Het was een moord-zelfmoordmissie van kapitein Zaharie Amad Shah, stelt piloot en instructeur Simon Hardy het duidelijk.

Al vier jaar breekt de luchtvaartwereld zich het hoofd over wat er nu precies met de mysterieuze vlucht MH370 is gebeurd. De Boeing 777 had 239 mensen aan boord, die meer dan waarschijnlijk allemaal om het leven kwamen. Experts namen de route van het vliegtuig, dat van Kuala Lumpur naar Peking zou vliegen, opnieuw onder de loep. Ze beweren nog enkele antwoorden gevonden te hebben.

Simon Hardy zegt dat kapitein Zaharie Amad Shah bewust over zijn thuisstad Penang vloog voor een "emotioneel afscheid". Over die merkwaardige bocht werd veel gespeculeerd, maar Hardy is nu zeker van zijn stuk: "Ik heb er twee, drie maanden over nagedacht en ik ben ervan overtuigd dat er iemand door het raampje aan het kijken was." Daarna vloog de piloot nog zes uur om het vliegtuig te laten crashen in de zuidelijke Indische Oceaan, "waar het nooit zou gevonden worden". Moord en zelfmoord, is de harde theorie van Hardy. En ook die van Larry Vance, voormalig onderzoeker bij de Transportation Safety Board of Canada.

Hardy maakte een reconstructie van de vliegroute op basis van de militaire radar. Zaharie vermeed gezien te worden door de Maleisische en Thaise legerradars door langs de grens constant van het ene luchtruim in het andere te vliegen. Aan die grens ging het transpondersysteem van de Boeing 777 ook plots uit. "Als je mij zou vragen om een 777 te doen verdwijnen tijdens zo'n operatie, dan zou ik exact hetzelfde doen", zei Hardy in 60 Minutes op de Australische televisie. "Hij vloog erg nauwkeurig en het lukte, want het is een feit dat het leger het vliegtuig niet heeft onderschept".

Volgens Larry Vance ligt het vliegtuig op de bodem van de oceaan, met de romp nog in één stuk en de linkervleugel er nog aan vast. "De rechtervleugel is mogelijk afgebroken, de motoren zijn gescheiden, maar in principe liggen er vier stukken van het vliegtuig in de zee. En niet overal verspreid over de bodem."

In 2016 zei de Australische premier, Malcolm Turnbull, al onverwacht dat "heel waarschijnlijk de kapitein deze schokkende gebeurtenis had gepland". Volgens advocaat John Dawson wijst alles inderdaad in de richting van iemand van de bemanning. Hij vermoedt dat iemand van de crew de druk in de cabine bewust liet wegvallen, zodat de passagiers omkwamen door verstikking. Ook Dawson nam de woorden "moord met voorbedachten rade" in de mond.

Intussen zoekt Ocean Infinity sinds 22 januari nog altijd naar het wrak van de MH370. Verspreid over enkele maanden hebben ze contractueel 90 maanden de tijd. Half juni zou misschien wel de laatste zoektocht erop zitten.