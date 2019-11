Experts onderzoeken bijwerkingen middel tegen haaruitval na zelfdoding jonge Fransman mvdb

14 november 2019

14u11 0 Deskundigen in Frankrijk gaan zich op vraag van het gerecht buigen over het mogelijke verband tussen het gebruik van Propecia, een middel dat haaruitval afremt, en psychische klachten. Dat heeft de rechtbank in Nanterre dinsdag bepaald. Artsen zijn er al langer van overtuigd dat het middeltje meer bijwerkingen heeft dan gedacht.

Aanleiding voor het onderzoek is de zelfdoding van een jonge gebruiker. Zijn familie heeft een klacht ingediend, net als twee andere mannen die met psychische problemen kampen, ook al zijn ze sinds lange tijd met het medicijn gestopt. Hun advocaat wil het Amerikaanse farmaceutisch concern Merck Sharp & Dohme (MSD) zo snel mogeiljk voor de rechter brengen.

MSD bracht het middel in 1999 op de markt. Oorspronkelijk was het product bedoeld voor oudere mannen met een vergrote prostaat. Het actieve bestanddeel finasteride blokkeert de werking van testosteron. Toen bleek dat het tegen haaruitval helpt, werd het ook populair onder jongere mannen. Het heeft wereldwijd miljoenen gebruikers. Misschien wel de bekendste is Donald Trump, die er volgens zijn lijfarts zijn hoogblonde coupe aan te danken heeft.

Urologen waarschuwen al jaren voor de gevaren van Propecia: het middel veroorzaakt kennelijk niet alleen verminderd libido en langdurige impotentie, maar zorgt ook voor gedragsproblemen. Dit was ook het geval bij de twintiger die in 2016 uit het leven stapte. Een dermatoloog en verschillende huisartsen schreven hem het middel tussen 2010 en 2013 voor. Aanleiding was de bestrijding van zijn kaalheid. Naast erectiestoornissen en verminderd libido kreeg de jongeman te kampen met concentratie- en geheugenproblemen. De jongen zag zich genoodzaakt om te stoppen met zijn studie. Hij ontwikkelde zelfmoordgedachten die meer dan drie jaar na zijn laatste inname, uiteindelijk leidde tot de suïcide.

Het deskundigenadvies wordt nog dit jaar verwacht. Advocaat Charles Joseph-Oudin die de nabestaanden en de twee mannen bijstaat, bereidt nog 78 andere zaken voor, verklaarde hij aan persagentschap AFP. Ook in de VS een grote, soortgelijke rechtszaak lopende tegen MSD.

