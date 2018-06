Experts niet verbaasd over uitstap VS uit VN-Mensenrechtenraad: "Terechte kritiek" Lieven Desmet

20 juni 2018

11u52

Bron: De Morgen 1 Dat de Verenigde Staten uit de VN Mensenrechtenraad stappen stond in de sterren geschreven. "De kritiek van Trump is terecht, maar niet nieuw", zeggen experts.

De Verenigde Staten stappen uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, noemde de raad "een hypocriete en egoïstische organisatie die spot met de mensenrechten". Harde woorden die evenwel niet helemaal uit de lucht komen vallen. Dat zeggen specialisten als Yves Haeck (UGent) en Hendrik Vuye (Universiteit Namen).

'Warm water'

"De beslissing van president Donald Trump is een politieke beslissing, net zoals de VN-Mensenrechtenraad een politiek orgaan is", zegt Hendrik Vuye, professor staatsrecht en mensenrechten, en Kamerlid voor Vuye & Wouters. "De Raad is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met als basisgedachte 'Dat nooit meer', maar vandaag moeten we eerlijk zijn: de Mensenrechtenraad is een politieke praatbarak, en bewijst op die manier een slechte dienst als verdediger van de mensenrechten."

