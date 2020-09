Experts huiveren van nieuwe adviseur van Trump die groepsimmuniteit voorstaat: “Kan twee miljoen levens kosten in VS” Joeri Vlemings

01 september 2020

14u22

Bron: Washington Post 14 Amerikaanse gezondheidsexperts maken zich grote zorgen over de plannen van neuroradioloog Scott Atlas, de nieuwe pandemie-adviseur van Trump die voorstander is van groepsimmuniteit. “Als we die willen bereiken zonder vaccin, zullen zo’n 250 miljoen Amerikanen het virus oplopen en 1,5 tot 2 miljoen van hen sterven”, waarschuwt cardioloog Jonathan Reiner.



Daar is de groepsimmuniteit weer. Zweden leek die weg te bewandelen met Anders Tegnell, de Scandinavische Marc Van Ranst, al heeft de Zweedse arts dat zelf altijd genuanceerd. Tegnell zag groepsimmuniteit naar eigen zeggen nooit als doel op zich. Nu het aantal besmettingen in Zweden al weken aan het dalen is, terwijl ze daar nooit een lockdown hebben gekend, krijgt het land weer hier en daar heel voorzichtig applaus.

Trumpadviseur Scott Atlas is volgens de Washington Post alvast gewonnen voor de idee om de coronamaatregelen in de VS op te heffen, zodat gezonde mensen immuniteit tegen Covid-19 kunnen opbouwen. In theorie betekent groepsimmuniteit dat hoe meer mensen immuniteit tegen het nieuwe coronavirus hebben opgebouwd, hoe minder kans er is dat het virus zich verder verspreidt. Het veronderstelt het geloof dat wie Covid-19 oploopt, er voortaan ook effectief tegen beschermd is. Zweden leerde de wetenschappers eerder al dat groepsimmuniteit zich maar heel langzaam opbouwt. En tot die bereikt wordt, raken er meer mensen besmet en sterven er meer dan in landen die zware coronamaatregelen opleggen.

Geen expertise

Toch zou Scott Atlas ook de VS de richting van groepsimmuniteit laten opgaan. Atlas kon, volgens de Washington Post, een postje in het adviseursteam van Trump bemachtigen door zijn openlijke kritiek bij Fox News op het volgens hem te strenge Amerikaanse beleid om het virus in te dijken. Hij stelde lockdowns en zelfs social distancing in vraag. Hij kreeg daarom onder meer de bijnaam “anti-Fauci”, als antipode van dr. Anthony Fauci, de befaamde viroloog die Trump al maanden bijstaat tijdens de coronapandemie. Atlas is geen viroloog, maar neuroradioloog bij het rechts-conservatieve Hoover Instituut van Stanford University. Hij heeft geen enkele achtergrond in infectieziekten of epidemiologie.

Andere wetenschappers hebben de Zweedse aanpak al meermaals “roekeloos” genoemd. Ook al lijkt het daar nu de goede kant op te gaan, Zweden blijft wel met een enorme dodentol zitten in vergelijking met andere Europese landen, vooral omdat het, net als ons land, in het begin van de epidemie het aantal sterfgevallen in de rusthuizen niet onder controle kreeg.

Catastrofe

Met een bevolking van zo’n 328 miljoen, zou het streven naar groepsimmuniteit een catastrofe kunnen betekenen in de VS, volgens gezondheidsexperts. Tot twee miljoen doden, tweette cardioloog en professor aan de George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Jonathan Reiner, gisteren. De Washington Post berekende dat het 2,13 miljoen doden zou kosten om “een groepsimmuniteit van 65 procent te bereiken, ervan uitgaande dat het virus een sterftegraad van 1 procent heeft”. Gregg Gonsalves, epidemioloog aan Yale noemde de aanpak van Atlas “gevaarlijk en angstaanjagend”.

Momenteel staat het aantal besmettingen in de VS op meer dan zes miljoen en zijn er al zeker 183.000 patiënten aan Covid-19 overleden.

Het Witte Huis veranderde al de testprocedures, in lijn met de strategie die Atlas voorstelde. Zo wordt niet langer iedereen getest die mogelijk in aanraking kwam met het coronavirus. De nieuwe richtlijnen van de Centers for Disease Control kwamen er volgens Fauci op een moment dat hij zelf onder narcose lag voor een operatie. Fauci waarschuwde al dat “mensen zo de verkeerde veronderstelling krijgen dat asymptomatische verspreiding niet zo belangrijk zou zijn, terwijl ze dat net wél is.”

