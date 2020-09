Experts: “Eerste resultaten Russisch vaccin zijn bemoedigend” SVM

05 september 2020

11u40

Bron: Belga 13 Het Russische coronavaccin ‘Spoetnik-V’ heeft tot antilichamen geleid bij alle 76 deelnemers. Tegelijk zijn er tijdens die eerste twee testfases geen ernstige bijwerkingen opgetreden, aldus Russische wetenschappers. De voorlopige resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het medische vakblad ‘The Lancet’. Experts noemen de uitkomst bemoedigend, maar stellen wel dat de testgroep klein is.

Op 11 augustus lieten de Russische autoriteiten als eerste een vaccin registreren. Vanaf deze maand willen ze met de vaccinatie starten, zonder de resultaten van de derde en laatste fase van de klinische testen af te wachten. In die belangrijke fase wordt een kandidaat-vaccin bij heel veel mensen getest om na te gaan of en hoe goed een werkzame stof tegen een infectie beschermt en welke bijwerkingen optreden. Die testfase is wel al opgestart.

Twijfels

De wetenschappers schreven in het vakblad dat nu omvangrijke en langdurige studies nodig zijn. “Verdere opvolging is vereist om de langdurige veiligheid en werkzaamheid van het vaccin te beoordelen”, klinkt het.

De twee studies zijn uitgevoerd tussen 18 juni en 3 augustus door wetenschappers van het Russische ministerie van Gezondheid en het ministerie van Defensie. Daarbij ging het telkens om 38 gezonde volwassenen tussen 18 en 60 jaar oud. Na hun vaccinatie werden ze gedurende 42 dagen opgevolgd. In de eerste drie weken ontwikkelden ze allemaal antilichamen. Na de aankondiging in augustus drukten talrijke onderzoekers en enkele landen hun twijfel uit omdat geen gegevens publiek gemaakt werden.

Twee injecties

Het vaccin bestaat uit twee injecties. Spoetnik-V wordt ontwikkeld door Gamaleja, het staatsinstituut voor epidemiologie en microbiologie in Moskou. Volgens het instituut zal de derde testfase minstens zes maanden duren. De eerste vrijwilligers in Moskou krijgen vanaf volgende week het vaccin toegediend, aldus burgemeester Sergej Sobjanin. Hij heeft zichzelf ook al laten vaccineren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in totaal 176 kandidaat-vaccins in ontwikkeling over de hele wereld. Daarvan bevinden zich 34 in het stadium van de klinische tests: dat betekent dat tests op mensen gestart zijn. Acht vaccins zitten al in de derde testfase.

