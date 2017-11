Experts denken dat ze eindelijk weten wie Zodiac Killer is, de beruchte seriedoder die zeker 7 slachtoffers maakte en cryptische raadsels achterliet Koen Van De Sype

08u16

Bron: History, Daily Mail 0 RV Ross Sullivan lijkt sprekend op de robottekening van de Zodiac Killer. Speurders zeggen een doorbraak geforceerd te hebben in een van de beruchtste moorddossiers uit de Amerikaanse geschiedenis: die van de Zodiac Killer. Die maakte eind jaren 60 zeker zeven slachtoffers in Californië, maar pochte in brieven aan lokale kranten dat hij er niet minder dan 37 op zijn actief had. Om de politie te jennen stuurde hij gecodeerde berichten naar de pers – onder meer eentje waarin zijn identiteit zou staan – en zo kwam hij ook aan zijn bijnaam. Hij werd nooit ontmaskerd, maar nieuw onderzoek zou nu naar een verdachte wijzen die ooit werd ondervraagd door de politie.

Twee experts namen de onopgeloste moord op Cheri Jo Bates (18) onder de loep. Zij werd geslagen en doodgestoken op 30 oktober 1966, twee jaar voor de officiële eerste moord van de killer. Pas vier jaar later werd haar dood aan hem gelinkt. Voormalig moordrechercheur Sal LaBarbera van de politie van Los Angeles en Ken Mains – een expert in onopgeloste zaken – herbekeken het bewijsmateriaal en ze ontdekten dat een van de verdachten wel eens de seriedoder kon zijn die ze zochten.

Ontdekking

Ze deden hun ontdekking uit de doeken in een nieuwe documentaire op televisiezender History, ‘Zodiac Killer: Case Closed?’. Volgens hen wijst alles naar een zekere Ross Sullivan. Hij was de eerste verdachte in de zaak van Bates en zijn omschrijving matcht met die welke een ooggetuige gaf van de Zodiac Killer in een andere zaak. Een foto van de man – die nu 76 zou zijn, maar waarvan niet bekend is of hij nog leeft en waar hij zich bevindt – toont hem met kort blond haar en een dikke bril. En dat beeld lijkt sprekend op een robottekening die werd verspreid door de politie toen die de Zodiac Killer zocht. (lees hieronder verder)

In 1968 – het jaar van de eerste bevestigde Zodiacmoord – werd Sullivan opgepakt voor ‘vreemd gedrag’ in Santa Barbara, niet ver van de plaats waar de feiten gebeurden. Hij bleek nog te hebben gewerkt voor de universiteitsbibliotheek vlakbij de plaats waar het lichaam van Bates werd gevonden. LaBarbera en Mains praatten met enkele voormalige collega’s van de man, die hem omschreven als een stille kerel die altijd dezelfde legerkleding droeg, inclusief legerlaarzen. Dat was opvallend, omdat bij de Zodiacmoorden afdrukken waren gevonden van legerlaarzen. (lees hieronder verder)

RV Slachtoffer Cheri Jo Bates (18).

En er was meer. Sullivan bleek een student Engels te zijn, die ooit een paper schreef over cryptologie net voor de moorden begonnen. De Zodiac Killer schreef een reeks gecodeerde berichten naar kranten en de politie, waarin hij hen uitdaagde. Ze houden cryptologen 50 jaar later nog altijd in de ban.

LaBarbera en Mains onderzochten ook een advertentie van een Zodiacwinkel in de San Fransisco Chronicle uit die tijd. Die vertoonde opvallende gelijkenissen met beelden die de killer naar de politie stuurde. De winkel verkocht ook tickets voor een lokale productie van de operette The Mikado, die geciteerd werd in brieven van de moordenaar. De winkel was vlakbij de plek waar Sullivan woonde. (lees hieronder verder)

RV

Volgens Mains is de tijd een bondgenoot voor de onderzoekers. “Het kan ons helpen om de moordenaar te ontmaskeren”, zegt hij. “Met het verstrijken van de tijd kunnen bondgenoten vijanden worden en kunnen vriendschappen onder druk komen te staan.”

In de documentaire is ook een supercomputer aan het werk te zien die probeert om de code van de Zodiac Killer te kraken. Hij werd gecreëerd door een professor aan de University of Southern California.

Tien maanden

De Zodiac Killer wordt verantwoordelijk geacht voor een reeks moorden in een periode van tien maanden tussen december 1968 en oktober 1969, maar er wordt gedacht dat hij ook achter tientallen andere feiten zat die gepleegd werden tot een eind in de jaren 70.

Slachtoffers die zeker door zijn hand stierven:

Betty Lou Jensen (16) en David Arthur Faraday (17): doodgeschoten op 20 december 1968 op Lake Herman Road in Benicia. Ze waren op hun eerste afspraakje, toen ze overvallen werden. David werd in het hoofd geschoten. Betty begon te lopen en kreeg verscheidene kogels in de rug. (lees hieronder verder)

RV Betty Lou Jensen (16) en David Arthur Faraday (17).

Darlene Elizabeth Ferrin (22) en Michael Renault Mageau (19): neergeschoten op de parking van Blue Rock Springs Park in Vallejo op 4 juli 1969. Dat was op amper 6 kilometer van de eerste moordplek. Michael overleefde de aanval ondanks schoten in het gezicht, de nek en de borst, Darlene stierf. (lees hieronder verder)

RV Darlene Elizabeth Ferrin (22) en Michael Renault Mageau (19).

Cecelia Ann Shepard (22) en Bryan Calvin Hartnell (20): vastgebonden en neergestoken op 27 september 1969 toen ze aan het picknicken waren aan Lake Berryessa in Napa County. Bryan overleefde de acht steekwonden in zijn rug, Cecelia stierf twee dagen later aan haar verwondingen. (lees hieronder verder)

RV Cecelia Ann Shepard (22) en Bryan Calvin Hartnell (20).

Paul Lee Stine (29): gedood op 11 oktober 1969 in Presidio Heights in San Fransisco. De taxichauffeur had er net een klant heengebracht toen hij in de rug en het hoofd werd geschoten en beroofd. De moordenaar scheurde een stuk uit zijn shirt, dat hij later met een brief naar een krant stuurde.

RV Paul Lee Stine (29).