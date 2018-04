Experts chemische wapens aangekomen in Douma, bewijzen "wellicht al verdwenen" volgens Frankrijk LB

17 april 2018

16u08

Bron: ANP 2 De deskundigen van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn vandaag in de Syrische stad Douma aangekomen voor een onderzoek, tien dagen nadat daar een aanval met scheikundige wapens zou hebben plaatsgevonden. Dat hebben de Syrische staatsmedia gemeld.

De inspecteurs zijn afgelopen weekend naar Syrië gekomen. Douma is weer helemaal in handen van de regering. De laatste strijders van de soennitische strijdgroep Jaish al-Islam (Leger van de Islam) hadden er een week geleden na onderhandelingen mee ingestemd onder Russisch toezicht naar Noord-Syrië te worden geëvacueerd.

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben het OPCW-onderzoek niet afgewacht, maar hebben afgelopen zaterdag raketaanvallen op Syrië uitgevoerd als straf voor de vermeende gifgas-aanval.

Frankrijk: "Bewijzen wellicht verdwenen"

Volgens Frankrijk zijn de bewijzen van de gifgasaanval vermoedelijk al "verdwenen" voor de aankomst van de inspecteurs. "Het is zeer waarschijnlijk dat bewijzen en essentiële elementen van de site verdwenen zijn", klinkt het in een verklaring van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat het van essentieel belang is dat de internationale experts onbeperkte toegang krijgen tot de site.

Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkent dat er geknoeid is met bewijzen op de plek waar de aanval plaatsvond. Russische functionarissen zeiden eerder dat de onderzoekers Douma niet konden bereiken als gevolg van de luchtaanvallen van zaterdag en bij gebrek aan de nodige vergunningen.