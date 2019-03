Experts bevestigen: Noord-Koreaanse raketlanceersite aan sneltempo heropgebouwd

TT

07 maart 2019

17u52

Bron: Belga

0

De Noord-Koreaanse raketlanceersite in Sohae is opnieuw operationeel, een week nadat de tweede top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op een mislukking is uitgedraaid. Naar aanleiding van de eerdere toenadering tussen de twee landen was Noord-Korea de site beginnen ontmantelen, maar uit satellietbeelden blijkt nu dat ze snel weer herrees. Twee denktanks uit Washington, het Center for Strategic and International Studies (CSIS) en 38 North, besluiten daaruit dat de site weer operationeel is.