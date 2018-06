Experts betwijfelen of Noord-Korea wel degelijk nucleaire testsite vernietigde KVDS

03 juni 2018

09u37

Bron: CNN 1 Het leek een teken dat Noord-Korea bereid was om zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen, maar experts twijfelen er steeds meer aan dat het opblazen van een ondergrondse nucleaire testsite op 24 mei wel degelijk tot de vernietiging van de basis heeft geleid.

Het was de Amerikaanse nieuwszender CNN die als eerste over de twijfel berichtte, op basis van bronnen bij de Amerikaanse geheime dienst en de internationale wapeninspectie. De zender kreeg samen met nog twee dozijn andere nieuwszenders een uitnodiging om de vernietiging van de site in het noorden van het land bij te wonen, vanop een observatieplatform 500 meter verderop.

Geologische activiteit

Opmerkelijk: er waren geen wapeninspecteurs of andere experts uitgenodigd. Dat in combinatie met nieuwe informatie van inlichtingendiensten doet sommigen denken dat de explosies in Punggye-ri niet veel meer waren dan een propagandastunt. “De explosies lijken niet zwaar genoeg geweest te zijn om de tunnels te doen instorten en enige geologische activiteit te veroorzaken”, klinkt het bij een hooggeplaatste internationale wapeninspecteur volgens CNN. “Dat de journalisten 500 meter verderop stonden, lijkt te bevestigen dat het maar om kleine explosies ging. Ook de hoeveelheid stof doet ons vermoeden dat het maar oppervlakkige ontploffingen waren.” (lees hieronder verder)

Iets wat door een bron binnen de Amerikaanse geheime dienst bevestigd wordt. Een eerste analyse doet volgens die bron vermoeden dat de explosies niet sterk genoeg waren om de tunnels te doen instorten. De analyse is gebaseerd op gegevens van seismische sensoren in de regio, die berekenden hoe zwaar de ontploffingen exact waren. Dat zou kunnen betekenen dat op zijn minst delen van de tunnels nog altijd gebruikt zouden kunnen worden.

Ontwapenen

Volgens de bronnen van CNN zouden er ook beelden zijn van voor de detonatie, waarop te zien is hoe technische apparatuur uit het tunnelcomplex wordt gehaald. “Kim zal niets doen waardoor hij zichzelf kwetsbaar maakt”, klinkt het. De Amerikanen blijven er ook bij dat Kim Jong-un nog geen enkele stap ondernomen heeft om nucleair te ontwapenen die niet meteen omkeerbaar is.