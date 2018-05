Experten waarschuwen: "Steeds meer geradicaliseerde ouders zijn bereid om hun kinderen op te offeren bij zelfmoordaanslagen" Karen Van Eyken

16 mei 2018

18u39

Bron: ABC News 0 Als er iets opvalt aan de recente aanslagen in Indonesië, dan is het dat ze werden uitgevoerd door twee gezinnen met (jonge) kinderen. Een zorgwekkende trend, waarschuwen experten.

De zelfmoordaanslagen op enkele kerken en een politiebureau vonden afgelopen zondag en maandag plaats in Surabaya, de tweede grootste stad van Indonesië, en werden telkens gepleegd door de leden van één familie. Daarbij was het zeer opmerkelijk dat de ouders steevast hun kroost mee de dood in sleurden. Zelfs heel jonge kinderen werden opgeofferd.

Rohan Gunaratna, het hoofd van het Internationale Centrum voor onderzoek naar politiek geweld en terrorisme in Singapore, is er zeker van dat dit geen eenmalige actie is. "We zullen waarschijnlijk in de toekomst nog meer van deze aanvallen zien," meent hij.

Bij een eerste reeks gecoördineerde aanslagen kwamen 28 mensen om en vielen 57 gewonden. De vader van het gezin liet een autobom ontploffen nabij een pinksterkerk, zijn twee zonen - 17 en 15 jaar oud - reden met hun motorfietsen beladen met explosieven in een katholieke kerk, en hun moeder en twee zusjes - acht en twaalf jaar oud - bliezen zichzelf op bij een derde kerk.

De volgende dag reed een gezin van vijf gezeten op twee motorfietsen naar een controlepunt bij een politiebureau en brachten bommen tot ontploffing. Vier politieagenten en zes burgers raakten bij de aanslag gewond.

Een achtjarig meisje, dat tijdens de aanval tussen haar moeder en vader zat geklemd, overleefde de explosie.

"Het is de eerste keer dat volledige gezinnen voor aanslagen worden ingezet en het is de eerste maal dat er zo'n jonge kinderen bij betrokken zijn", zegt Sidney Jones, terrorismedeskundige bij het Instituut voor conflictanalyse in Jakarta.

Het staat alleszins vast dat één familie banden had met Jamaah Ansharut Daulah (JAD), een groep die IS steunt.

Vroeger rekruteerden radicale groepen vooral mannen voor zelfmoordmissies, terwijl ze nu meer geneigd zijn om voor vrouwen en kinderen te kiezen - omdat ze nu eenmaal minder achterdocht opwekken bij de veiligheidsdiensten.

Damian Kingsbury, hoogleraar internationale politiek aan de Deakin universiteit in Australië, stelt dat het gebruikelijk is dat islamitische jihadisten zichzelf opofferen voor de strijd, maar dat ze hun eigen familieleden gewoonlijk ongemoeid laten.

Hij vermoedt dat deze ouders er zeer hard in geloven dat ze bij dergelijke acties naar de hemel gaan en hun kinderen daarom mee de dood in sleuren.

"Vaak is het de vader die eerst radicaliseert om dan vervolgens zijn echtgenote en kinderen te radicaliseren met behulp van extremistische propaganda", legt zijn collega professor Gunaratna uit. "Het is een zeer gevaarlijke tendens."

De professor beaamt dat terreurdaden door families een nieuw fenomeen zijn in Azië, maar is van mening dat koppels en gezinnen al eerder geprobeerd hebben kinderen te gebruiken bij bomaanslagen in andere delen van de wereld.

Wat hij echter significant vindt aan deze ontwikkeling, is dat het aantoont dat terroristen in staat zijn om hele gezinnen te radicaliseren. En dat is erg verontrustend.

"Om deze dreiging te counteren, moet er een gezinsgerichte aanpak van het terrorisme komen", stelt hij.