Experte waarschuwt: "Spanje mogelijk getroffen door tweede virusgolf" Franse regering raadt landgenoten aan niet naar Catalonië te reizen

24 juli 2020

22u13

Bron: DPA, AFP, ANP, Metro, Belga 186 Coronacrisis Een Spaanse deskundige inzake volksgezondheid vreest dat een tweede coronagolf over Spanje aan het rollen is. “Er zijn belangrijke uitbraken. Mogelijk gaat het om een tweede golf.” Sinds het einde van de noodtoestand op 21 juni gaat het aantal nieuwe besmettingen langzaam opnieuw omhoog in Spanje. Vooral in het noordoosten van het land, tegen de grens met Frankrijk, kleurt de coronakaart rood. De Franse premier Castex raadt landgenoten aan niet naar Catalonië te reizen. De autoriteiten hebben er inmiddels beslist om het nachtleven stil te leggen, meldt El Pais.

Spanje noteerde donderdag 2.615 nieuwe Covid-19-besmettingen. Een dag eerder waren dat er ‘nog maar’ 1.357. In 24 uur tijd is het aantal nieuwe gevallen dus bijna verdubbeld, meldt Metro. De cijfers zijn extra verontrustend wanneer ze naast die van vorige maand worden gelegd. Het land telde toen dagelijks gemiddeld 132 nieuwe coronabesmettingen. Op 21 juni werd de noodtoestand opgeheven, maar sindsdien stijgen de cijfers opnieuw gestaag.

Volgens officiële cijfers zijn er in Spanje momenteel zowat 280 lokale corona-uitbraken. Bijna de helft van de nieuwe infecties situeert zich in Catalonië en de aangrenzende regio Aragon. De Spaanse minister van Toerisme zei woensdag nog dat de heropleving van besmettingen onder controle komt, maar experte Maria Jose Sierra is daar niet gerust in.



De huidige infectietabellen doen het plaatsvervangend hoofd van het Spaanse coördinatiecentrum voor noodsituaties op vlak van gezondheid (CCAES) vrezen dat Spanje momenteel met een tweede golf te maken krijgt. “Er zijn belangrijke uitbraken. Mogelijk gaat het om een tweede golf. We zullen in de gaten moeten houden wat er de komende weken gebeurt”, verklaarde Sierra volgens Metro.

Frankrijk

De situatie baart ook buurland Frankrijk zorgen. Kersvers premier Jean Castex heeft de Franse burgers vrijdag “sterk aangeraden” niet naar Catalonië te reizen. “Wij raden de Fransen sterk aan zich niet te begeven naar Catalonië, zolang de gezondheidssituatie daar niet verbetert”, zei de Franse premier tijdens een bezoek aan de luchthaven Roissy nabij Parijs. “We praten met de Spaanse en Catalaanse autoriteiten opdat zij erover waken dat in de omgekeerde richting de stromen zo veel mogelijk beperkt zijn.”

Catalonië lijkt niet opgezet met de opmerkingen van Castex. Een regeringsfunctionaris benadrukte dat de regio strengere gezondheidsmaatregelen heeft genomen dan de rest van Europa, inclusief Frankrijk.

In de steden Barcelona en Lleida zijn opnieuw lockdowns ingevoerd vanwege de toename van het aantal Covid-19-zieken. De regionale regering van Catalonië heeft vrijdagavond de sluiting van alle discotheken, clubs en andere instellingen voor nachtleven in de hele noordoostelijke regio aangekondigd, meldt de Spaanse krant El Pais. Vanaf maandag zijn in Barcelona ook alle culturele evenementen verboden.

De Catalaanse autoriteiten hebben de eigen bevolking en toeristen opgeroepen voorzichtig te zijn. Zo mogen de bewoners van Barcelona en de zuidelijke voorstad L’Hospitalet de Llobregat al sedert een week hun woning enkel nog maar om dwingende redenen verlaten. Het gaat om circa 2,7 miljoen mensen die met deze regel rekening moeten houden.

Belgisch reisadvies

Ons land laat reizen naar Spanje nog toe. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies vrijdag wel aangepast. Zo kregen de provincie Lleida in Catalonië en de provincia Huesca in Aragon code rood. Dat betekent dat niet-essentiële reizen niet mogelijk zijn of niet toegelaten worden. De bestemmingen Aragon, Catalonië, Baskenland, Navarra, La Rioja, Extremadura kregen de kleur oranje.

Het Spaanse grensgebied met Frankrijk scoort ook slecht op onderstaande coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), zo blijkt uit een update van het ECDC.

