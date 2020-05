Expert waarschuwt: “Volgende pandemie zou wel eens uit Amazonewoud kunnen komen” KVDS

14 mei 2020

15u18 0 De volgende keer dat onze planeet opgeschrikt wordt door een pandemie, zou die wel eens uit het regenwoud in Zuid-Amerika kunnen komen. Dat heeft de Braziliaanse ecoloog David Lapola gezegd aan persbureau AFP. Door de ontbossing wordt de habitat van veel dieren er aangetast en dat is iets wat vermoedelijk ook een rol speelde bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “De Amazone is een enorm reservoir van virussen”, aldus Lapola. “We stellen ons geluk beter niet op de proef.”

Lapola bestudeert hoe menselijke activiteit de ecosystemen van het regenwoud verandert. Volgens de wetenschap draagt de verstedelijking bij tot het ontstaan van ziekten die overspringen van dieren op mensen, zogenaamde zoönosen, en Lapola is er zeker van dat dit ook speelt in de Amazone.

Ecologisch evenwicht

“Als je het ecologisch evenwicht verstoort, creëer je de perfecte omstandigheden waaronder een virus kan overgaan van dier op mens”, vertelt hij. Dat zagen we volgens hem al gebeuren bij dengue, ebola en hiv. En ook bij het nieuwe coronavirus, dat vermoedelijk ontstond in vleermuizen en dan - mogelijks via een ander dier - overging op de mens. De Chinese provincie Hubei waar het virus voor het eerst uitbrak, is niet per toeval in sneltreinvaart aan het verstedelijken.





Tot nu toe ontstonden dergelijke epidemies vooral in Azië en Afrika, maar de immense biodiversiteit in de Amazone zou het volgens Lapola tot “het grootste reservoir van coronavirussen ter wereld” kunnen maken. Hij pleit er dan ook voor om zo snel mogelijk een halt toe te roepen aan de aanhoudende ontbossing door veeteelt, landbouw en mijnbouw.

Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, is nog maar de vraag. De extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat bekend als een klimaatscepticus, die de ontbossing van het grootste regenwoud ter wereld in de hand werkt. Hij sneed ook in het budget van milieuagentschap IBAMA.

In zijn eerste jaar als president ging de ontbossing in het Braziliaanse regenwoud met 85 procent omhoog, naar meer dan 10.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer de oppervlakte van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg samen. Die trend werd dit jaar verdergezet. In de eerste vier maanden van 2020 verdween 1.200 vierkante kilometer woud.

Schat

“Hopelijk zal de volgende regering meer aandacht hebben voor het beschermen van wat wel eens de grootste biologische schat zou kunnen zijn van de wereld”, aldus Lapola, die aan de universiteit van Campinas nabij São Paulo werkt. “We moeten onze relatie met het regenwoud herbekijken.”

Anders riskeren we nog meer uitbraken van virussen. “Het is een ingewikkeld proces, dat moeilijk te voorspellen is. Maar we spelen beter op veilig”, zegt hij nog.

Ook milieuorganisatie Greenpeace waarschuwde donderdag in een nieuw rapport voor de voortdurende ontbossing in het regenwoud in Brazilië.

