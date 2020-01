Expert Robin Ramaekers verwacht dat conflict verder zal escaleren: "Aanval kan moeilijk onbeantwoord blijven” jv

03 januari 2020

09u25 4 “Heftig nieuws”, zegt VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers over de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. “Hij was hét icoon van het sjiitisch verzet, een soort halfgod.” Ramaekers verwacht dan ook zeker vergeldingsacties in de regio. “Israël zit nu in de tang. Als zij getroffen worden, dan kan het conflict escaleren”.

Generaal Qassem Soleimani was een van zeker zeven mensen die omkwamen bij een gerichte raketaanval van de VS op de luchthaven van Bagdad, bevolen door de Amerikaanse president Donald Trump. “Niemand was qua uitstraling zo belangrijk voor de strijd van de sjiieten met de soennieten als Soleimani”, zegt Ramaekers over de leider van de Revolutionaire Garde, de Iraanse elitetroepen. Hij streed onder meer ook tegen IS. Voor de soennieten, de vijand, was Soleimani dan weer de baarlijke duivel. Dat zag je duidelijk met de beelden van dansende Irakezen die de dood van de generaal vierden.

Volgens Ramaekers had Soleimani al veel langer kunnen worden uitgeschakeld. “Dat het nu is gebeurd, heeft uiteraard te maken met de recente opstoot van geweld aan de Amerikaanse ambassade in Irak, waarvoor de VS Iran eerder al verantwoordelijk stelde.”

Ramaekers wijst er nog op dat een tweede belangrijke figuur, de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis, eveneens de raketaanval niet overleefde. Hij was de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi die tot de Iraakse staat behoort. Beiden waren op weg naar een begrafenis van Hezbollahstrijders, schetst onze collega de symboliek.

Vergelding

De VTM NIEUWS-reporter verwacht vergeldingsacties in het Midden-Oosten. Israël heeft zijn leger al in verhoogde staat van paraatheid gebracht. “Er zijn genoeg doelwitten voor Iran in de regio, zoals Amerikaanse militaire bases in Irak, Syrië en Jordanië”, zegt Ramaekers. “Maar Israël is een trouwe bondgenoot van de VS en is het meest op zijn hoede. Als zij getroffen worden, zouden zij weleens meteen kunnen terugslaan en is mogelijk het hek van de dam.” Ook de Amerikaanse ambassade in Irak zal volgens Ramaekers onder vuur blijven liggen.

Van een nieuwe Golfoorlog is volgens de Midden-Oostenexpert echter helemaal geen sprake. Vergeldingsacties op VS-bodem ziet hij ook niet meteen gebeuren. “Daar is Iran niet toe in staat, lijkt mij. Ik zou niet weten wie ze zou uitvoeren.”

