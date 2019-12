Expert pleit voor inzetten commerciële DNA-databanken om cold case van ontvoerde jogster te kraken jv

12 december 2019

11u56

Bron: Record Searchlight 0 ‘Supermama’ Sherri Papini werd in 2016 ontvoerd en wekenlang mishandeld. Drie jaar later is er van de daders nog altijd geen spoor. Een forensisch expert pleit intussen voor het inzetten van commerciële DNA-databanken om de beruchte cold case te kraken. Zoals dat vorig jaar lukte bij de Golden State Killer.

Sherri Papini beweert dat ze op 2 november 2016 tijdens haar joggingsessie in het Californische Redding ontvoerd werd door twee Spaanssprekende vrouwen. Papini was toen 34. Pas drie weken later, op Thanksgiving, werd ze gewond en gebrandmerkt op haar schouder langs de weg teruggevonden. De vrouw zei dat ze tijdens haar ontvoering zwaar mishandeld was.

Op Papini’s kleren werden DNA-sporen gevonden van een onbekende man en op haar lichaam die van een vrouw. De DNA-databank van de FBI - het zogenaamde Combined DNA Index System of CODIS - vond geen match in 2017. Een forensisch expert van de University of Illinois-Chicago, Ashley Hall, suggereert nu aan Record Searchlight dat de database van de overheid te beperkt is en dat er kan worden gekeken naar commerciële DNA-databanken. Dat gebeurde in 2018 ook met succes om de Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, te ontmaskeren.

Het voordeel van moderne genealogiesites is dat het volstaat dat een verwant de DNA-databank heeft uitgeprobeerd om een zaak te kraken, terwijl CODIS alleen maar een match kan vinden als daar van de dader al bestaand DNA uit het verleden in zit. In de praktijk gebeurt dat meestal alleen als de gezochte crimineel al eerder met het gerecht in aanraking kwam.

In het geval van de Golden State Killer vond de online DNA-databank GEDmatch een lijst van duizenden familieleden van de seriemoordenaar en -verkrachter, via DNA dat jaren geleden aangetroffen werd op misdaadplaatsen. Speurders kregen de hulp van een genealoog om de verdachten tot nog twee te herleiden, om uiteindelijk bij Joseph DeAngelo uit te komen.

Het is niet duidelijk of in de zaak-Papini de politie in Shasta County zich al gewend heeft tot genealogiesites om ze op te lossen. Het onderzoek loopt nog, zeggen ze daar.